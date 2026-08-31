Российский военный поджог корабль с "Калибрами" и передал Украине секретные документы, – СМИ

Российский военнослужащий с ракетного корабля "Серпухов" устроил диверсию на судне и передал Украине секретные документы. После этого он бежал из страны и присоединился к Легиону "Свобода России".

Из-за пожара корабль на несколько месяцев лишился возможности использовать ракеты "Калибр". Об этом говорится в материале Sky News.

Что известно о российском военном, перешедшем на сторону Украины?

Военный, известный под позывным Гога, служил радистом на "Серпухове". Он вырос в Калининграде в военной семье и с началом полномасштабной войны пытался убедить сослуживцев, что нападение на Украину является неправильным.

Гога хотел уволиться из армии, но его заявление не удовлетворили. Когда появилась информация, что корабли могут задействовать для ударов по Украине, он решил действовать и обратился к представителям Легиона "Свобода России".

После проверок с ним разработали план побега и диверсии. Военный начал тайно выносить с корабля секретные документы, а также проносить бензин. Впоследствии он залил топливом оборудование в отсеке связи, взял подготовленные документы и установил таймер. После этого покинул корабль и направился в сторону литовской границы.

На судне вспыхнул пожар, повредивший командный центр и оборудование связи. В результате "Серпухов" на несколько месяцев вышел из строя и не мог применять "Калибры".

После побега Гог оказался в Украине и присоединился к Легиону "Свобода России".

На вопрос журналистов об участии в боях против российских военных он ответил, что больше всего его радует возможность уменьшить количество погибших украинцев.

Гога говорит, что мечтает увидеть Россию без нынешней власти. Российским военным он советует не продолжать войну, поскольку, по его мнению, это лишь приведет к новым смертям.

Напомним, что Легион "Свобода России" был сформирован после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В его состав входят, в частности, бывшие военнослужащие российской армии и флота.

Численность подразделения официально не разглашается, но, по оценкам журналистов, в нем служат сотни человек.

Бойцы легиона участвовали в различных операциях против российских сил, в частности в приграничных районах России.

Эксперты также отмечают его роль в информационной войне, поскольку существование подразделения демонстрирует, что не все граждане России поддерживают политику Кремля.