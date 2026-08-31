Через пожежу корабель на кілька місяців втратив можливість використовувати ракети "Калібр". Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Що відомо про російського військового, який перейшов на бік України?

Військовий, відомий за позивним Гога, служив радистом на "Серпухові". Він виріс у Калінінграді у військовій родині та з початком повномасштабної війни намагався переконати товаришів по службі, що напад на Україну є неправильним.

Гога хотів звільнитися з армії, але його заяву не задовольнили. Коли з'явилася інформація, що кораблі можуть залучити до ударів по Україні, він вирішив діяти і звернувся до представників Легіону "Свобода Росії".

Після перевірок із ним розробили план втечі та диверсії. Військовий почав таємно виносити з корабля секретні документи, а також проносити бензин. Згодом він залив паливом обладнання у відсіку зв'язку, забрав підготовлені документи та встановив таймер. Після цього залишив корабель і вирушив у бік литовського кордону.

На судні спалахнула пожежа, яка пошкодила командний центр та обладнання зв'язку. У результаті "Серпухов" на кілька місяців вийшов із ладу і не міг застосовувати "Калібри".

Після втечі Гога опинився в Україні та приєднався до Легіону "Свобода Росії".

На запитання журналістів про участь у боях проти російських військових він відповів, що найбільше його тішить можливість зменшити кількість загиблих українців.

Гога каже, що він мріє побачити Росію без нинішньої влади. Російським військовим він радить не продовжувати війну, оскільки, на його думку, це лише призведе до нових смертей.

Нагадаємо, що Легіон "Свобода Росії" сформували після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. До нього входять, зокрема, колишні військовослужбовці російської армії та флоту.

Чисельність підрозділу офіційно не розголошується, але, за оцінками журналістів, у ньому служать сотні людей.

Бійці легіону брали участь у різних операціях проти російських сил, зокрема в прикордонних районах Росії.

Експерти також відзначають його роль в інформаційній війні, оскільки існування підрозділу демонструє, що не всі громадяни Росії підтримують політику Кремля.