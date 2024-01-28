"Бог своих не бросает": мать пленного оккупанта шокировала его "проповедью" во время разговора

Российский военный попал в плен. Ему дали возможность пообщаться с матерью. И последняя смогла удивить нас своей реакцией и проповедью.

Феерический ролик с матерью оккупанта выложил украинский журналист Владимир Золкин. На нем можно увидеть, как его коллега и оккупант Иван позвонили в Россию, чтобы связаться с самым родным человеком захватчика. Спойлер: удивился как журналист, так и сам россиянин.

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Мама оккупанта завела проповедь

Итак, мать российского захватчика с первых же секунд удивила как своего сына, так и журналиста. Она в каком-то безумии начала вести дискуссию о Боге и чудесах, которые он творит. Собственно, начала что-то там говорить о том, что "Господь своих не бросает".

Я знаю, я верю, сынишка, Господь своих не бросает... Ванечка, ты открой свое сердце для Бога, все будет хорошо, ты не мне верь, ты Господу верь… Потому что с нами Бог,

– начала россиянка.

Мать оккупанта поразила проповедью о Боге: смотрите видео

Золкин диалог прокомментировал с сарказмом. Он, собственно, напомнил любимую фразу россиян. Они же со всех сторон рассыпаются пустыми словами о "своих не бросают".

"Если вы слышали фразу "рузги своих не бросают", то забудьте. Эта мадам перешла на новый уровень, и теперь их не бросает Господь", – заметил Золкин.

Другой россиянин поблагодарил, что попал в плен

Так, Силы специальных операций во время проведения разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт русских захватчиков. Оккупантов взяли в плен. Один из них даже выразил благодарность ССО за "подаренную жизнь".

Благодаря профессиональным действиям боевой группы вражеский наблюдательный пункт был уничтожен,

– говорится в сообщении.

Российских захватчиков пленили и передали в соответствующие органы. Они пополнили обменный фонд. Также командование ССО выложило видео. На нем можно увидеть, как один из оккупантов выражает благодарность за то, что его "офигенно взяли в плен".

Напоследок обратим внимание на потери врага. Как отметили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 740 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения 382 110 бойцов так называемой "второй армии мира" больше не смогут воевать против Украины.