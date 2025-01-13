"3 дня побыл и повесился": российский военный совершил суицид после приказа идти на войну

Жительница страны-агрессора в разговоре рассказывала о суициде российского военнослужащего. Тот совершил его после приказа ехать на войну против Украины.

Об этом говорится в перехваченном украинскими разведчиками разговоре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

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Российский военный совершил суицид после приказа идти на войну против Украины

Так, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре россиянка рассказывает о суициде военнослужащего армии страны-агрессора России, совершенном после приказа идти на войну против Украины.

На похоронах была – Димка повесился. На Камчатке служил. А ему сказали – езжай в отпуск, после отпуска на сво. Приехал в отпуск в Грайворон, три дня побыл и повесился,

– рассказывала россиянка.

Военный армии России покончил с собой после приказа идти на войну: смотрите видео с перехватом разговора

Напомним, что недавно в "Атэш" сообщали, что российские солдаты выбирают суицид вместо участия в штурме на Херсонщине. Там сообщили об увеличении числа случаев суицидов среди военнослужащих 126 орбо, 205 омсбр, 70 мсд и 61 обрмп, входящих в состав российской группировки "Днепр" на оккупированной части Херсонской области.

Указывается, что причиной трагедий стали репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.