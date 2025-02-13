Без еды, воды и шансов отступить: война глазами российского военного

Пленный оккупант из Екатеринбурга признался, что его обманом отправили на войну. Без еды, воды и под ударами дронов его группа сдалась в плен.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу найти". Пленный российский военный Сергей Кузнецов из Екатеринбурга признался, что его обманом заставили подписать контракт с минобороны России и отправили воевать против Украины.

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"Меня заставили подписать контракт"

Командование приказало его группе ремонтировать блиндаж в лесопосадке, а в итоге они оказались под ударами украинских дронов на передовой.

Кузнецов рассказал, что его группа из 14 человек в полном составе сдалась в плен ВСУ. 42-летний россиянин служил в 91-м мотострелковом полку.

Кузнецов рассказал, что оказался на войне из-за обмана военкомата.

Меня начали вызывать из военкомата постоянно. Потом вывесили списки на работе – явиться для сверки документов. Дали типа повестку: или идешь как "мобильник", или подписываешь контракт,

– объяснил он.

Когда он заявил, что мобилизации в России нет, ему ответили: "Кто тебе сказал, что нет? Она приостановлена".

Я говорю: если откажусь? – Ну, если откажешься, восемь лет строгого режима,

– рассказал оккупант.

На фронте Кузнецов ремонтировал мотоциклы, на которых оккупанты шли в штурмы.

Мотоцикл неэффективен: если ехать по полям, колеса забиваются, он не тянет. Я видел всего три. Один был неисправен,

– заявил он.

Впоследствии сержант выдал ему автомат и бронежилет, приказав идти в лесопосадку.

Вот отправили нас в лесопосадку, и все 15 километров мы пешком прошли. Сказали, что там уже свои надо, их поменять просто и ремонтировать блиндаж. Но фактически мы туда пришли, и там нас начали обрабатывать птичками и там никакого ни закрепления, ничего не было,

– жаловался пленный.

Еду и воду группе доставили только на третьи сутки.

Пять баклажек воды и тушенка. Мы двое суток и три дня были без еды. Нас просто бросили,

– признался он.

"Приказ – не отступать даже раненым"

Пленный заявил, что испытывает злость и ненависть к командованию.

У нас был трехсотый и якут, если я не ошибаюсь, по национальности он бурятом был. Вот у него было ранение ноги и был промежуток такой, что можно было выйти, а он пошел назад, в итоге еще сломал ногу, то ли подвернул или что, и он вышел на команду. Он не успел до нас дойти,

– рассказал Кузнецов.

По его словам, оккупантам приказывали не отступать даже раненым, что приводило к еще большим потерям в рядах российской армии.