"Перекрыть весь импорт невозможно": как уничтожить российский ВПК

Российская экономика действительно испытывает проблемы, одна тамошний ВПК продолжает выпускать оружие. Украине нужно давить на критически важные отрасли для России. Тогда это косвенно повлияет и на ВПК.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. Ранее Владимир Зеленский заявил, что около 30 ключевых предприятий российского ВПК имеют контракты с компаниями из Китая, Тайваня, США и Европы.

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Как надавить на российский ВПК

Как отметил Загородний, прекратить импорт различных компонентов к российским ракетам будет почти невозможно. Часто они находятся в открытом доступе. Кроме того, эти компоненты небольшие по размеру. Их не так сложно перевезти через границу.

Именно поэтому Украине важно давить на те российские отрасли, где заменить что-то чрезвычайно сложно. К примеру, нужно продолжать удары по нефтеперерабатывающим заводам. Заменить условную установку по перекачке нефти и газа фактически невозможно в условиях санкций.

Любой удар по нефтяной или химической промышленности России будет неприятным для тамошней экономики. Также было бы хорошо перекрыть внешнюю торговлю страны-агрессора хотя бы на некоторых участках. Это могли бы сделать страны, которые выходят к Балтийскому морю, но еще не решаются на такое пойти. По крайней мере они могут останавливать теневой танкерный флот России.

Если бы Украина смогла бы заблокировать порты в Новороссийске, то это тоже дало бы огромный результат.

Есть ключевые точки, которые нужно выбивать. То же производство удобрений, где есть аммиак и азотная кислота. Его также используют во взрывчатке. Нужна блокада портов Новороссийска. Это больно будет добивать Россию. И уже не будет вопроса, могут ли они производить оружие. СССР тоже до последнего производил, но развалился,

– подчеркнул Загородний.

Добавим, как сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, КНДР предоставляет России работников на предприятия ВПК. В частности речь идет о самолетостроении.