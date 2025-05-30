"Перекрыть весь импорт невозможно": как уничтожить российский ВПК
- Российский ВПК имеет возможность покупать запчасти к тем же ракетам в странах Запада. Перекрыть весь импорт здесь будет тяжело.
- Политтехнолог Тарас Загородний предположил, как Украине ослабить Россию. Нужно бить по критически важных для нее отраслях.
Российская экономика действительно испытывает проблемы, одна тамошний ВПК продолжает выпускать оружие. Украине нужно давить на критически важные отрасли для России. Тогда это косвенно повлияет и на ВПК.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний. Ранее Владимир Зеленский заявил, что около 30 ключевых предприятий российского ВПК имеют контракты с компаниями из Китая, Тайваня, США и Европы.
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Как надавить на российский ВПК
Как отметил Загородний, прекратить импорт различных компонентов к российским ракетам будет почти невозможно. Часто они находятся в открытом доступе. Кроме того, эти компоненты небольшие по размеру. Их не так сложно перевезти через границу.
Именно поэтому Украине важно давить на те российские отрасли, где заменить что-то чрезвычайно сложно. К примеру, нужно продолжать удары по нефтеперерабатывающим заводам. Заменить условную установку по перекачке нефти и газа фактически невозможно в условиях санкций.
Любой удар по нефтяной или химической промышленности России будет неприятным для тамошней экономики. Также было бы хорошо перекрыть внешнюю торговлю страны-агрессора хотя бы на некоторых участках. Это могли бы сделать страны, которые выходят к Балтийскому морю, но еще не решаются на такое пойти. По крайней мере они могут останавливать теневой танкерный флот России.
Если бы Украина смогла бы заблокировать порты в Новороссийске, то это тоже дало бы огромный результат.
Есть ключевые точки, которые нужно выбивать. То же производство удобрений, где есть аммиак и азотная кислота. Его также используют во взрывчатке. Нужна блокада портов Новороссийска. Это больно будет добивать Россию. И уже не будет вопроса, могут ли они производить оружие. СССР тоже до последнего производил, но развалился,
– подчеркнул Загородний.
Добавим, как сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, КНДР предоставляет России работников на предприятия ВПК. В частности речь идет о самолетостроении.