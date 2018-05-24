Российский олигарх Роман Абрамович может получить гражданство Израиля

Российский миллиардер Роман Абрамович отправился в Израиль для получения гражданства страны.

Об этом сообщает Israel Hayom.

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Издание отмечает, что прибытие Абрамовича ожидается 24 мая.

По данным газеты, Абрамович часто посещает Израиль и инвестирует в экономику страны. В частности, он передал около 20 миллионов долларов на строительство ускорителя элементарных частиц в медицинский центр Хаима Шибы.

Кроме того, в статье отмечается, что Абрамович намерен поселиться в Тель-Авиве в районе Неве-Цедек, где уже идет строительство жилья для него.

Ранее сообщалось, что известному российскому миллиардеру и владельцу английского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.



Стоит добавить, что в начале февраля, в прошлом году, Роману Абрамовичу отказали в предоставлении вида на жительство в Швейцарии.