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      Российский суд оставил всех украинских моряков под стражей

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      Российский суд оставил всех украинских моряков под стражей
      Российский суд оставил всех украинских моряков под стражей / hromadske.ua

      Российский суд оставил под стражей 13 украинских моряков до конца октября. Их задержали после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

      Решение принял Лефортовский суд Москвы, пишет "Интерфакс-Украина".

      Важно: Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

      Суд продлил срок пребывания под стражей до 24 октября:

      Виктору Беспальченко;

      Владимиру Варимезу;

      Владиславу Костышину;

      Олегу Мельничуку;

      Сергею Чулибе;

      Юрию Безъязычному;

      Юрию Будзиле;

      Владимиру Лисовому;

      Богдану Небылице;

      Евгению Семидоцкому.

      До 26 октября суд продлил срок пребывания содержания под стражей Андрею Артеменко, Василию Сороке и Андрею Эйдеру.

      К слову: РФ может вернуть Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха и Кольченко Украине, – СМИ

      полонені українські моряки
      Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала

      Как украинские моряки попали в плен в России?25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      blog_ava
      Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Украина – Россия Новости России
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