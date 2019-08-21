Российский суд оставил всех украинских моряков под стражей
Российский суд оставил под стражей 13 украинских моряков до конца октября. Их задержали после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Решение принял Лефортовский суд Москвы, пишет "Интерфакс-Украина".
Важно: Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник
Суд продлил срок пребывания под стражей до 24 октября:
Виктору Беспальченко;
Владимиру Варимезу;
Владиславу Костышину;
Олегу Мельничуку;
Сергею Чулибе;
Юрию Безъязычному;
Юрию Будзиле;
Владимиру Лисовому;
Богдану Небылице;
Евгению Семидоцкому.
До 26 октября суд продлил срок пребывания содержания под стражей Андрею Артеменко, Василию Сороке и Андрею Эйдеру.
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Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала
Как украинские моряки попали в плен в России?25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.
После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".
России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.