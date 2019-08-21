Российский суд оставил всех украинских моряков под стражей

Российский суд оставил под стражей 13 украинских моряков до конца октября. Их задержали после силового захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Решение принял Лефортовский суд Москвы, пишет "Интерфакс-Украина".

Важно: Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

Суд продлил срок пребывания под стражей до 24 октября:

Виктору Беспальченко;

Владимиру Варимезу;

Владиславу Костышину;

Олегу Мельничуку;

Сергею Чулибе;

Юрию Безъязычному;

Юрию Будзиле;

Владимиру Лисовому;

Богдану Небылице;

Евгению Семидоцкому.

До 26 октября суд продлил срок пребывания содержания под стражей Андрею Артеменко, Василию Сороке и Андрею Эйдеру.

К слову: РФ может вернуть Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха и Кольченко Украине, – СМИ



Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала

Как украинские моряки попали в плен в России?25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.