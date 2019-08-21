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      Російський суд залишив усіх українських моряків під вартою

      133 Читать новость на русском
      Російський суд залишив усіх українських моряків під вартою
      Російський суд залишив усіх українських моряків під вартою / hromadske.ua

      Російський суд залишив під вартою 13 українських моряків до кінця жовтня. Їх затримали після силового захоплення в районі Керченської протоки восени 2018 року.

      Рішення прийняв Лефортовський суд Москви, пише "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Росія відпустить полонених українських моряків до кінця серпня, – джерело

      Суд продовжив термін перебування тримання під вартою до 24 жовтня:

      Віктору Беспальченку;

      Володимиру Варимезу;

      Владиславу Костишину;

      Олегу Мельничуку;

      Сергію Чулібі;

      Юрію Без'язичному;

      Юрію Будзилу;

      Володимиру Лісовому;

      Богдану Небилиці;

      Євгену Семидоцькому.

      До 26 жовтня суд продовжив термін перебування тримання під вартою Андрію Артеменку, Василю Сороці і Андрію Ейдеру.

      До слова: РФ може повернути Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка Україні, – ЗМІ

      полонені українські моряки
      Українські моряки в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ
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