Російський суд залишив усіх українських моряків під вартою

Російський суд залишив під вартою 13 українських моряків до кінця жовтня. Їх затримали після силового захоплення в районі Керченської протоки восени 2018 року.

Рішення прийняв Лефортовський суд Москви, пише "Інтерфакс-Україна".

Важливо: Росія відпустить полонених українських моряків до кінця серпня, – джерело

Суд продовжив термін перебування тримання під вартою до 24 жовтня:

Віктору Беспальченку;

Володимиру Варимезу;

Владиславу Костишину;

Олегу Мельничуку;

Сергію Чулібі;

Юрію Без'язичному;

Юрію Будзилу;

Володимиру Лісовому;

Богдану Небилиці;

Євгену Семидоцькому.

До 26 жовтня суд продовжив термін перебування тримання під вартою Андрію Артеменку, Василю Сороці і Андрію Ейдеру.

До слова: РФ може повернути Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка Україні, – ЗМІ



Українські моряки в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.