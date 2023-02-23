Чтобы население не догадывалось: российским моргам приказали ограничить выдачу тел погибших

Пока ракета "Сармат" не может взлететь, а Путин рассказывает всем, как "война идет по плану", почти все российские города захлебываются от потока свежих гробов с погибшими оккупантами. За более чем два месяца "мясных штурмов" даже с подходом командования не выносить большинство тел ликвидированных солдат с поля боя, большинство моргов в стране-агрессоре буквально полностью заполнились трупами.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в середине февраля кремлевское руководство провело совещание с оценкой отношения российского общества к войне и мобилизации. Как оказалось, абсолютное большинство жителей России поддерживают продолжение боевых действий, но против мобилизации.

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Процент тех, кто выражает желание взять в руки оружие и отправиться в окопы, за год полномасштабной войны уменьшился более, чем на 60%.

У Путина очень боятся народных недовольств

Судя по всему, россияне почувствовали, что между рассказами в духе "умру за родину" и отправкой на войну, где здание ПТУ могут посетить ракеты из HIMARS, есть огромная разница.

При этом "частичная" мобилизация, хоть и прошла для путинского режима вполне успешно, всерьез повлияла на настроения россиян, которых постоянно накачивали пропагандой о "все идет по плану".

Поскольку за год великой войны жители болот слышали лишь о невероятных успехах армии, но на самом деле в почти каждый подъезд с февраля 2022 года привезли гроб погибшего оккупанта, у многих граждан России появились вопросы к власти.

Конечно, благодаря абсолютно рабскому мышлению почти никто из представителей "глубинного народа" не высказывает своего недовольства вслух, а за записи любых видеообращений полицейские и ФСБшники пытаются наказать всех, кто решился пожаловаться. Тем не менее Путин и его окружение вполне понимают, что, так или иначе, затягивание войны в ее активной фазе может привести к определенным беспорядкам.

Именно поэтому российское командование пытается оттянуть запуск очередной волны активной мобилизации, ускоряет свои наступательные действия для отчета о каких-то реальных победах на фронтах, а также давит на все свои дипломатические рычаги, чтобы заморозить конфликт.

При этом попытки бункерного фюрера пройти между каплями во время ливня никак нельзя назвать успешными, ведь на него давит множество факторов. Такие, как стремительное ухудшение экономики, растущее недовольство генералитетом в армии, а также постепенное осознание масштабов войны и потерь со стороны населения.

Понятно, что к концу февраля 2023-го в целом россиянам, как и самому Путину, глубоко наплевать на то, сколько сотен тысяч их сограждан погибнет на войне. Однако почти никому не хочется, чтобы среди ликвидированных червей оказался кто-то из их окружения, они сами или их дети/мужчины. При этом постепенно чувствительность населения страны-агрессора к потерям увеличивается. И этого российский президент очень опасается, потому что любое ослабление его позиций вполне может привести к дворцовому перевороту.

Именно для того, чтобы иметь возможность рассказывать о победах и делать вид, что так и было запланировано, кремлевские преступники с начала полномасштабного вторжения пытались тщательно скрыть статистику погибших и раненых. Однако со столь колоссальным уровнем потерь делать это просто невозможно. Даже оставляя половину тел в степях Донбасса на съедение собакам, сжигая часть погибших в мобильных крематориях, или пряча своих ордынцев в чужих городах и просто в ямах на временно оккупированных территориях.

В забитых моргах не знают, куда девать трупы

Поскольку каждое серьезное военное поражение россиян так или иначе приводит к всплеску недовольства и появлению вопросов к кремлевскому руководству, накануне годовщины вторжения у Путина приняли решение запретить моргам быстро выдавать родственникам тела погибших. Ведь сокрушительные "мясные" атаки на направлении Бахмута и Кременной, унизительное поражение под Угледаром и активизация боев в Марьинке и Авдеевке привели к тому, что морги в Крыму и на Донбассе мгновенно переполнились останками захватчиков, а в Ростове, где функционирует самый большой перевалочно-логистический пункт "груза 200", и вообще не успевают разбираться с приемом гробов и идентификацией остатков.

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Вполне понятно, что в результате стремительного увеличения потерь полностью заполнились и морги других российских городов и поселков, куда уже привозят отсортированный груз. Однако, если бы местные работники выдавали родственникам тела погибших в своем нормальном рабочем графике, чуть ли не в каждой российской деревне каждый день проводили бы кучу захоронений. И это, по оценкам Москвы, вполне могло бы привести к росту недовольства и даже к срыву будущей мобилизации.

Именно поэтому руководству всех республик поступил приказ обеспечить во всех моргах выдачу останков оккупантов на уровне не более двух-трех в сутки. А это означает не только то, что десятки тысяч семей дольше будут ждать получения обгоревшего "Ваньки", но и то, что в ближайшее время цинковые гробы просто некуда будет девать.