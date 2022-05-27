Российским олигархам могут разрешить избежать санкций в обмен на деньги для Украины, – СМИ

Страны Запада могут разрешить российским олигархам откупиться от санкций. Однако для этого они должны предоставить финансовую помощь Украине.

Денежные средства, которые могут дать российские олигархи, планируют использовать для восстановления Украины после войны. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press 26 мая.

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По данным СМИ, такую идею выдвинула вице-премьер-министр Канады и министр финансов Кристия Фриланд на встрече министров G-7 в Германии на прошлой неделе.

Фриланд принялась обсуждать этот вопрос после того, как ей это предложили российские олигархи. Отмечается, что Украина об этом обсудила. Один из чиновников сказал, что отделение российских олигархов от Путина и их финансовая помощь Украине – в интересах Запада.

Мы бы об этом не говорили, если бы не было комфорта со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них,

– рассказал чиновник.

Чиновники говорили об этой идее на условиях анонимности, поскольку не имели права публично говорить о внутренних дискуссиях G-7.

Предложение было выдвинуто в контексте предоставления Украине дополнительных денег и того, как замороженные средства и активы олигархов могут быть полезны для страны.

Что известно о статусе российских активов

Ранее в Forbes сообщали, что в мире заморожены российские активы примерно на 500 миллиардов долларов. Эти средства хочет получить Украина для восстановления инфраструктуры, разрушенной Россией. Шмигаль ранее оценил ущерб в результате полномасштабного вторжения в 500 миллиардов долларов. Также премьер высказал мнение, что на восстановление государства уйдет около 600 миллиардов долларов.

Шмигаль отмечал, что международные партнеры и союзники Украины помогут конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов. В ОП говорили, что имеют два плана , как взыскать российские деньги.

В Европейском Союзе уже готовятся направить замороженные активы России на восстановление Украины.

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