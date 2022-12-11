Оккупантам раздают молитву о Путине - "верховном главнокомандующем божьим войском"

Русская православная церковь подготовила для убивающих украинцев оккупантов молитвенники с молитвой о Владимире Путине. Пропагандистские молитвы раздают всем русским военным в зоне боевых действий.

Путина в таких молитвенниках назвали "верховным командующим божьим войском". Об этом сообщил мониторинговый проект "OSINT Пчелы" .

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За что молятся оккупанты

В русских молитвенниках Путина назвали архистратигом. Мол, он командует "божьим войском".

В молитвенниках, разданных рашистским военным, Путин был назван архистратигом – верховным командующим божьим войском. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стыдиться? Сразу бы к Богу приравняли,

– говорится в сообщении.

В молитве просят подарить Путину победу и беречь отечество.

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