Онистрат заявил о возможности завершить войну в течение года

Военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат подчеркнул, что война вряд ли может закончиться до августа 2027 года. Однако он считает, что на ее продолжительность может повлиять непредвиденное событие.

Об этом Андрей Онистрат рассказал в подкасте на YouTube-канале "На самом деле МАХ".

Что сказал Онистрат?

Военный ответил на вопрос журналистки о том, может ли война закончиться через год. Предприниматель признался, что почти не верит в такой вариант.

В то же время, по его словам, для завершения боевых действий сейчас есть больше предпосылок, чем год назад. Онистрат считает, что вероятность непредсказуемого сценария, который может изменить ход войны и стать переломным моментом, существенно возросла. Он отметил, что такое "черное птичье существо" может произойти внутри России.

Одним из гипотетических вариантов эксперт назвал военный переворот в ФСБ или другое серьезное внутреннее потрясение подобного масштаба. Банкир привел в качестве примера мятеж Евгения Пригожина летом 2023 года.

Впрочем, Онистрат подчеркнул, что никто не может заранее предсказать "черного лебедя" и точно знать, в чем он проявится.

Недавно издание The Guardian писало, что в России пытаются избежать второй волны массовой мобилизации, несмотря на колоссальные потери на фронте. В повседневной жизни россияне все чаще делятся опасениями по поводу новой волны призыва.

Также генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в беседе с 24 Каналом отметил, что россияне сейчас пытаются улучшить ситуацию с контрактниками. По его словам, 70% граждан России выступают за то, чтобы как можно скорее завершить так называемую "специальную военную операцию".