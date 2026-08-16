Про це Андрій Оністрат розповів у подкасті на YouTube-каналі "Насправді МАХ".

Що сказав Оністрат?

Військовий відповів на питання журналістки про те, чи може війна закінчитись за рік. Підприємець зізнався, що майже не вірить у такий варіант.

Водночас, за його словами, для завершення бойових дій зараз є більше передумов, ніж рік тому. Оністрат вважає, що ймовірність непередбачуваного сценарію, який може змінити перебіг війни та стати переламним моментом, суттєво зросла. Він зазначив, що такий "чорний лебідь" може статися всередині Росії.

Одним із гіпотетичних варіантів експерт назвав військовий переворот у ФСБ або інше серйозне внутрішнє потрясіння подібного масштабу. Банкір навів як приклад заколот Євгена Пригожина влітку 2023 року.

Втім Оністрат наголосив на тому, що ніхто не може завчасно спрогнозувати "чорного лебедя" та чітко знати, у чому він проявиться.

Нещодавно видання The Guardian писало, що у Росії намагаються уникнути другої хвилі масової мобілізації, попри колосальні втрати на фронті. У повсякденному житті росіяни дедалі частіше діляться побоюваннями щодо нової хвилі призову.

Також генерал-лейтенант та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що росіяни зараз намагаються покращити ситуацію з контрактниками. За його словами, 70% громадян Росії виступають за те, щоб якнайшвидше завершити так звану "спеціальну військову операцію".