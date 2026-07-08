Россия пытается наступать, однако не добивается значительных успехов: обзор ситуации на фронте от ISW

Оккупанты продолжают попытки наступления, но не добиваются прорыва. Россия использует ИИ-фотографии, чтобы создать иллюзию захвата украинских городов.

Об этом свидетельствует отчет американского Института изучения войны (ISW).

Смотрите также "Будем давить": Андрющенко заинтриговал прогнозом о том, что ждет Крым уже осенью

Что происходит на фронте?

Сумская область. Враг продолжает наступательные операции на севере Сумской области 6 и 7 июля, но не добился подтвержденных успехов. Российская пропаганда расширяет свои информационные операции, используя кадры искусственного интеллекта, чтобы создать иллюзию продвижения.

продолжает наступательные операции на севере Сумской области 6 и 7 июля, но не добился подтвержденных успехов. Российская пропаганда расширяет свои информационные операции, используя кадры искусственного интеллекта, чтобы создать иллюзию продвижения. Харьковская область. Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, а также на Купянском и Боровском направлениях 6 и 7 июля, но не добились подтвержденных успехов. Украина опровергла заявление России о захвате Лосовки (к северо-востоку от Харькова). В планах Кремля – пересечь реку Оскол и продвинуться на запад в восточной части Харьковской области и на север Донецкой.

Ситуация в Харьковской и Сумской областях / Карты ISW

Донецкая область. Враг продолжает наступательные операции на Славянском направлении 6 и 7 июля, но не продвинулся. ВСУ продвинулись или удерживают позиции в Константиновке. Российские войска продолжили наступательные операции на направлениях Доброполье и Покровск 6 и 7 июля, но не продвинулись. То же самое касается Новопавловского и Александровского направлений. Украинский Генштаб сообщил об ударах по российским складам вблизи Волновахи (примерно в 70 километрах от линии фронта) и Ясиноватой (примерно в 40 километрах от линии фронта) в ночь с 6 на 7 июля.

Враг продолжает наступательные операции на Славянском направлении 6 и 7 июля, но не продвинулся. ВСУ продвинулись или удерживают позиции в Константиновке. Российские войска продолжили наступательные операции на направлениях Доброполье и Покровск 6 и 7 июля, но не продвинулись. То же самое касается Новопавловского и Александровского направлений. Украинский Генштаб сообщил об ударах по российским складам вблизи Волновахи (примерно в 70 километрах от линии фронта) и Ясиноватой (примерно в 40 километрах от линии фронта) в ночь с 6 на 7 июля. Запорожская область. Российские войска проводили наступательные операции в районе Гуляйполя и к западу от Запорожья 6 и 7 июля, но не продвинулись. Украинские силы продолжили свою ударную кампанию средней дальности на оккупированной территории области.

войска проводили наступательные операции в районе Гуляйполя и к западу от Запорожья 6 и 7 июля, но не продвинулись. Украинские силы продолжили свою ударную кампанию средней дальности на оккупированной территории области. Николаевская область. 7 июля российский военный корреспондент признал, что украинские войска отрезали российскую логистику к Кинбурнской косе в Николаевской области.

Ситуация в Донецкой области и на юге Украины / Карты ISW

Проблемы россиян на фронте

Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно уничтожает около 30 тысяч оккупантов. Глава государства отметил, что у Украины есть подтверждения по каждой российской потере.

Ранее ISW сообщал, что накануне важного саммита НАТО Москва усилила дипломатическое давление, продвигая собственную версию причин затягивания войны. Таким образом, Кремль пытается повлиять на позицию Запада и администрации Дональда Трампа.