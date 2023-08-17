К какому наступлению могут готовиться россияне: Свитан назвал возможные направления
Следующей весной Россия может начать новое наступление. Страна-агрессор попытается вернуть утраченные в этом году территории.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, на каких направлениях могут активизироваться российские оккупанты.
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"Они могут готовить наступательные действия по восстановлению сухопутного коридора в Крым или движения по Донбассу. Россияне будут пытаться за весну и лето восстановить утраченные в этом году позиции", – отметил Свитан.
Из-за зависимости от погодных условий активные боевые действия будут продолжаться только до начала осени и возобновятся в конце весны. Именно тогда россияне могут снова двинуться по территории Украины.
Какая ситуация с ресурсами
Для очередного наступления россияне могут собрать около 300-350 тысяч человек. Для этого власти попытаются повторить прошлогодний вариант мобилизации, хотя он может быть в усеченной форме.
Кроме того, в стране-агрессоре не сбавляет темпов оборонпром.
"Но еще впереди полгода – многое может произойти. Нам могут передать ракеты ATACMS и самолеты F-16 – и тогда все эти планы россиян нарушатся", – констатировал Свитан.
Украина будет воевать до освобождения всех территорий
- Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что наше государство должно деоккупировать все свои территории. В то же время он не исключает, что Крым могут освободить и политическим путем.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинские военные знают, что нужно сделать для освобождения Крыма и Донбасса. Но для них нужно создать соответствующие условия – предоставить боеприпасы, технику, вооружение.
- В МИД среагировали на скандальное заявление руководителя аппарата НАТО Стиана Йенссена. Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в Североатлантический союз.