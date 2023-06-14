Белорусов уже успокаивают: что им рассказывают о размещении ядерного оружия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы сам просил Москву разместить тактическое ядерное оружие на территории страны. Белорусский диктатор отметил, что для применения только одна причина – агрессия против Беларуси. Мол, сомневаться не будет, если придется принимать решение об этом.

Вероятно, на территории Беларуси разместят несколько "Искандеров". Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Угрожает не сама напрямую, а из-за Лукашенко: Россия нагнетает ядерную тему перед саммитом НАТО

"Он (Лукашенко – 24 Канал) говорит: "Нам нужно разместить ядерное оружие, чтобы не было угрозы для Беларуси". Он лжет как всегда. Ведь для него главная угроза – она не внешняя, внутри там есть", – подчеркнул политтехнолог.

И самопровозглашенный президент Беларуси это прекрасно понимает. К тому же, была информация о том, что Лукашенко чуть не приказ отдал, чтобы его армия зашла на территорию Украины. Но белорусские военные отказались.

"Мы не враги белорусскому народу. Это Лукашенко враг. Белорусский народ – нам не враги. 2020 год это показал. Была очень хорошая попытка снести (Лукашенко – 24 Канал)", – заявил Борис Тизенгаузен.

Что произошло в Беларуси в 2020 году

В августе 2020 года после президентских выборов в Беларуси люди вышли на улицы из-за недоверия результатам. Но внутренние белорусские войска и ОМОН разгоняли митингующих, в частности, водометами и слезоточивым газом. А также, по информации правозащитников, стреляли даже из огнестрельного оружия. Согласно разным данным, тогда задержали тысячи белорусов. Их избивали и не оказали медицинской помощи. Со временем в сентябре состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Многие страны мира не признали её легитимность.

Не угроза, а "для защиты"

По мнению политтехнолога, Александр Лукашенко чувствует, что за ним "придут". Это заметно, в частности, по его риторике. Поэтому в Беларуси будут размещать ядерное оружие.

Какая кампания началась в Беларуси: смотрите видео

К тому же, в стране началась активная кампания. Людям рассказывают, что даже, если ядерное оружие таки разместят, то оно "не взорвется". И, мол, даже если в нее попадет ракета – она тоже "не взорвется".

Их успокаивают, что это вообще не угроза, это "для защиты". Не знаю, кто в это верит. От кого защищаться? Раньше Лукашенко приходилось защищаться только от своего народа,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Российское ядерное оружие в Беларуси: последнее