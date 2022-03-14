Российское командование "сбивало" деньги с солдат, чтобы не отправлять их насмерть в Украину
Источник:ютуб-канал МВД
Российские военные, которые не хотели напрямую воевать на территории Украины, имели возможность откупиться. Коррупционное командование второй по силе армии мира брало взятки.
Те, кто откупились знали, что будет происходить в Украине
Российский пленный Николай Польщиков рассказал, что завидует людям, которые смогли откупиться от войны против Украины.
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Дали деньги командованию, чтобы их оставили в России,
– сказал пленник.
Российский военный предполагает, что те, кто откупились, наверное, знали, что будет происходить в Украине.
Перед вторжением командование предлагало солдатам откупиться от отправки на войну с Украиной. Он заявил, что из его роты двое военных остались в России.
Пленник добавил, что можно было купить военный билет и не идти на службу. "Потому что здесь происходят страшные вещи", – резюмировал Польщиков.
- Отметим, что коррупция в российских армиях помогает Украине держать оборону против путинской орды.
- Поэтому глава НАПК поблагодарил министра обороны России за коррупцию в армии. Он написал благодарственное письмо приспешнику Путина.
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