Молодые российские мужчины массово погибают в Украине – шокирующая статистика

Россияне продолжают гибнуть в войне против Украины. Путин и его имперский режим поставил свои больные желания выше благополучия своих граждан. Скрытая и частичная мобилизации заставили идти на войну даже тех, кто не очень того хотел. Итак, численность мужского населения России – стремительно сокращается.

Вооруженные силы Украины не позволяют захватчикам продвигаться, поэтому наносят россиянам колоссальные потери. По состоянию на 17 мая с начала полномасштабного вторжения ликвидировано более 200 тысяч российских вояк.

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Представить только, что население России сократилось на 200 590 человек, и это только по официальным данным Генштаба. Там подчеркивают, что это то количество, которое удалось подсчитать, а иногда интенсивность боев этого просто не позволяет сделать. Поэтому, ликвидированных оккупантов вероятно еще больше.

Война составляет половину всех причин смертей мужчин в России

Россияне уже не могут скрывать потери своей армии. Из открытых источников становится ясно, что подтвержденные смерти россиян на войне в возрасте 20 – 24 лет составляют треть всех смертей российских мужчин в 2022 году.

В то же время российские аналитические ресурсы отмечают, что если учесть недоучет военных смертей (то есть увеличение в 2 раза), то доля военных смертей в этой возрастной категории составит примерно половину всех смертей.



Статистика причин смертности российских мужчин / Инфографика РосСМИ

Частичная мобилизация в действии

Более того, с начала лета и по середину осени 2022 года больше всего потерь было именно среди добровольцев.

К концу 2022 года и началу следующего года заметно выросли потери среди заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер". Из них формировались "штурмовые группы" для атаки на украинские позиции под Бахмутом, а поскольку ВСУ не давали россиянам продвинуться – потери вагнеровцев были просто колоссальными. Пригожин стал применять "мясные штурмы", это когда российские войска пытались наступать буквально по своим трупам.

Так что если в России до сих пор есть люди, которые считают, что война их не коснется, у нас для них плохие новости. Пока страна-агрессор не капитулирует и не уберется из Украины, ее мужчины будут продолжать гибнуть. А если учесть тот факт, что ВСУ интенсивно готовятся к предстоящему контрнаступлению, накапливают западное вооружение, то потери оккупантов только возрастут, а российское население и дальше продолжит сокращаться.