Здесь можно быть спокойными: почему Россия не использует Беларусь как плацдарм для наступления

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия может "готовить что-то" в Беларуси под предлогом военных учений там. Однако у Кремля нет шансов на такие действия.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что наша страна сосредоточила на границе много сил и осуществила соответствующие оборонительные мероприятия. Военные учения россияне проводят через другой замысел Кремля.

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Почему Россия не использует Беларусь

По словам исполнительного директора, Россия не использует Беларусь как плацдарм для нападения на Украину или даже на страны НАТО. Европейские партнеры нашей страны могут быть спокойны.

Относительно совместных военных учений, белорусы и россияне проводят их ежегодно. В прошлом году в них были привлечены даже китайцы. На учениях страна-агрессор могла собрать примерно 13 тысяч военных, что является большой цифрой.

Однако провокация от России – большой вопрос. Ведь Украина держит значительные силы для прикрытия украинско-белорусской границы. Там, в частности, есть подразделения Нацгвардии, туда также выводят подразделения на ротации и отдых,

– подчеркнул он.

Более того, Жмайло заметил, что Украина также построила большое количество оборонительных сооружений на границе с Беларусью. Он предположил, что Россия и Беларусь будут передвигать свои войска исключительно для того, чтобы наша страна держала там свои силы и не перебрасывала их на фронт. То есть военные учения, в частности, проводят с целью отвлечения внимания.

Кстати, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью и вглубь ее территории не меняется – там нет российских сил, которые бы представляли реальную угрозу для Украины. Однако ситуация может измениться.