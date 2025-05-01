Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що наша країна зосередила на кордоні багато сил та здійснила відповідні оборонні заходи. Військові навчання росіяни проводять через інший задум Кремля.

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Чому Росія не використає Білорусь

За словами виконавчого директора, Росія не використає Білорусь як плацдарм для нападу на Україну чи навіть на країни НАТО. Європейські партнери нашої країни можуть бути спокійними.

Щодо спільних військових навчань, білоруси та росіяни проводять їх щороку. Минулого року в них були залучені навіть китайці. На навчаннях країна-агресорка могла зібрати приблизно 13 тисяч військових, що є великою цифрою.

Однак провокація від Росії – велике питання. Адже Україна тримає значні сили для прикриття українсько-білоруського кордону. Там, зокрема, є підрозділи Нацгвардії, туди також виводять підрозділи на ротації та відпочинок,

– наголосив він.

Ба більше, Жмайло зауважив, що Україна також побудувала велику кількість оборонних споруд на кордоні з Білоруссю. Він припустив, що Росія та Білорусь будуть пересовувати свої війська виключно для того, щоб наша країна тримала там свої сили і не перекидала їх на фронт. Тобто військові навчання, зокрема, проводять з метою відвернення уваги.

До речі, спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю та вглиб її території не змінюється – там немає російських сил, які б становили реальну загрозу для України. Однак ситуація може змінитись.