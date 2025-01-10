Возле Торецка защитники уничтожают российских штурмовиков, которые проникли в боевые порядки ВСУ

Российские оккупанты зашли в боевые порядки ВСУ на Торецком направлении. Украинские военные обнаруживают и уничтожают врага.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Россияне проникли в украинские подразделения

Враги использовали автомобильную технику для перемещения личного состава в направлении Щербиновки. Россияне инфильтрировались в боевые порядки Вооруженных Сил Украины, но их быстро обнаружили.

Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника,

– сообщили в ОСУВ "Хортица".

Расположение российских войск вблизи Щербиновки: показываем на карте

Боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях

Как рассказали военные, российские оккупанты атаковали позиции сил обороны в Часовом Яру, в Торецке и неподалеку Белой Горы. На Краматорском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 7 боестолкновений, а на Торецком враги атаковали 12 раз.

Ход боевых действий в зоне ответственности ОСУВ "Хортица"

Бойцы группировки "Хортица" противодействовали наступлению россиян на свои позиции на Харьковском направлении.

Подразделения уничтожили два танка и три БМП врага вблизи Зеленого Гая на Купянском направлении. Еще один танк и БМП были повреждены.

На Лиманском направлении группировка остановила вражеские наступления у Надежды, Копанок и в Макеевке.

Тяжелые бои с оккупантами продолжались в Лисовке, Даченском, Шевченко и Петропавловке на Покровском направлении. ВСУ смогли уничтожить один танк и 4 БМП противника.

Военные уничтожают штурмовые группы россиян на Кураховском направлении вблизи Дачного, Янтарного и в районе Курахово.

ОСУВ "Хортица" помешали успешной атаке укреплений в районах Времовки, Зеленовки, Константинополя и Разлива на Времовском направлении.

К слову, российские оккупанты в Донецкой области имеют подавляющую силу и используют ударные беспилотники для атак по городским районам. ВСУ принимают меры, чтобы враги не могли значительно улучшать свое тактическое положение.