Буданов рассказал о разработке CRPA антенн к "Шахедам": один из инженеров уже погиб
- Инженер в Украине разработал CRPA антенны для дронов "Шахед", которые улучшают навигацию даже в условиях радиопомех, но потом переехал в Россию.
- Буданов отметил, что один из инженеров, причастных к разработке, трагически погиб.
Кирилл Буданов пояснил, что CRPA антенны для ударных дронов типа "Шахед" разработал инженер в Украине. Затем он переехал в Россию, но впоследствии погиб.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова для журналистов.
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Что известно о CRPA антенне для "Шахедов"
Кирилл Буданов напомнил, что оккупанты интегрировали на "Шахед" 16-элементную CRPA антенну. Она препятствует работе украинской радиоэлектронной борьбы.
Обратите внимание! CRPA антенна – это специальная навигационная антенна, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях наличия активных вражеских радиопомех.
По словам начальника ГУР, CRPA антенну произвел инженер в Украине, однако здесь в 2000-х годах она была никому не нужна. Поэтому он переехал в Россию.
Сейчас один из них погиб трагическим каким-то образом, один еще живет тоже, видимо, недолго,
– сказал Буданов.
Также он подчеркнул, что россияне не могут ежедневно применять против Украины по 500 "Шахедов". У захватчиков есть возможность применять большое количество дронов в едином залпе, но лишь периодически.