В русском оружии полно западных деталей: где агрессор искал помощь
Источник:UA War Infografics
россияне врут о собственной мощности в производстве оружия. Они используют множество деталей, сделанных на Западе.
Волонтеры и военные получили образцы русского оружия. Они нашли там детали, изготовленные в разных странах мира, хотя кремль убеждал в своей крупной российской военно-промышленной индустрии.
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Следовательно, если установить реальный контроль за экспортом электроники, это поможет победить россию. Контроль требуется и за продажей невоенных товаров.
Детали каких стран нашли
В Reuters отметили, что 27 российских видов оружия имеют детали, изготовленные на Западе. Там содержится 440 компонентов, которые изготовили вне рф.
Важно, что более 80 чипов в вооружении, должны быть с 2014 года под экспортным контролем. Больше всего деталей изготовили в Соединенных Штатах Америки – 317.
Что нашли в российском вооружении / Инфографика UA War Infografics
кремлю все труднее вести войну
Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, американский ветеран, считает, что россия имеет преимущество в количестве. Однако оккупанты не обладают современным вооружением Запада.
"россии становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, составам поставок и скоплениям войск", - отметил Райс.
Кстати , россия может перевозить оружие из Сирии на коммерческих судах, – Bloomberg
какое оружие использует россия
Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что с начала войны в 2014 году до полномасштабного вторжения оружие, используемое врагом, не изменилось. Однако россияне имеют больше тяжелого вооружения . В частности, появились огнеметные системы залпового огня "Солнцепок"/"Буратино".
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