В русском оружии полно западных деталей: где агрессор искал помощь

россияне врут о собственной мощности в производстве оружия. Они используют множество деталей, сделанных на Западе.

Волонтеры и военные получили образцы русского оружия. Они нашли там детали, изготовленные в разных странах мира, хотя кремль убеждал в своей крупной российской военно-промышленной индустрии.

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Следовательно, если установить реальный контроль за экспортом электроники, это поможет победить россию. Контроль требуется и за продажей невоенных товаров.

Детали каких стран нашли

В Reuters отметили, что 27 российских видов оружия имеют детали, изготовленные на Западе. Там содержится 440 компонентов, которые изготовили вне рф.

Важно, что более 80 чипов в вооружении, должны быть с 2014 года под экспортным контролем. Больше всего деталей изготовили в Соединенных Штатах Америки – 317.



Что нашли в российском вооружении / Инфографика UA War Infografics

кремлю все труднее вести войну

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, американский ветеран, считает, что россия имеет преимущество в количестве. Однако оккупанты не обладают современным вооружением Запада.

"россии становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, составам поставок и скоплениям войск", - отметил Райс.

Кстати , россия может перевозить оружие из Сирии на коммерческих судах, – Bloomberg

какое оружие использует россия

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что с начала войны в 2014 году до полномасштабного вторжения оружие, используемое врагом, не изменилось. Однако россияне имеют больше тяжелого вооружения . В частности, появились огнеметные системы залпового огня "Солнцепок"/"Буратино".

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