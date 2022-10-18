Может ли Россия быстро восстановить ракетный потенциал и изготовить собственные дроны: ответ эксперта

Зимой россияне могут столкнуться с дефицитом ракет для интенсивных обстрелов Украины. Поэтому уже сейчас они пытаются договориться с Ираном о поставках баллистических ракет, также могут обратиться к КНДР и получить свои старые запасы.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Ранее сообщалось о том, как и чем Украина будет закрывать небо от российских ракет.

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Ракетный потенциал России

Киричевский рассказал, что с такими темпами применения ракет их россиянам хватит на 3 месяца. Зимой 2023 года они окажутся перед рубиконом, где им дальше брать ракеты. Звучат сообщения в американской печати о том, что есть договоренность с Ираном о поставках баллистических ракет. Однако те же СМИ сообщали, что Иран отдаст точечные разведывательные БпЛА, а не массовые ударные дроны.

Поэтому Иран может дать России не баллистические ракеты, а что-то сложнее. К примеру, копию ракеты Х-55, но с меньшей дальностью стрельбы – всего 1 300 километров вместо 2 000 километров. Вполне возможно, что россияне постараются достать какие-то ракеты и у Северной Кореи. У них есть ракета KN23, которая фактически выступает копией "Искандера",

– отметил эксперт Defence Express.

Он также добавил, что также не стоит исключать, что россияне попытаются вернуть в строй свои ракеты "Эльбрус" с дальностью стрельбы до 300 километров. Даже если это дико неэффективное в современных условиях средство, они смогут адаптировать его для обстрелов мирных городов. Не стоит также забывать, что у них остаются ракеты для комплексов "Оникс" и "Бастион".

"Эти ракеты могут дальше использоваться для обстрелов приморских городов, таких как Одесса или Николаев. В частности, недавно россияне пытались обстрелять Николаев из "Бастиона", правда, несколько ракет взорвались на старте. Однако они могут попытаться применить их еще раз, чтобы сэкономить ракеты других типов для ударов по другим городам Украины, к сожалению», – заметил Киричевский.

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Иранские и российские БпЛА

Эксперт Defence Express продолжил, что россияне могут разрабатывать собственные БпЛА, но не могут производить, что говорит об уровне их технического обеспечения. Иранские "мопеды" оказались сложными в плане радиолокационной борьбы, потому что на них стоят блокираторы сигналов от антидроновых ружей, для изготовления которых используют тайваньские чипы.

Это настолько дефицитный блокиратор, что для своих "Орланов" россиянам их не хватает. Поэтому и получается, чтобы посадить "Орлан", достаточно антидронового ружья, а иранские летающие "мопеды" создают настолько большие проблемы. Летом россияне пытались применить по нашим целям свои отечественные дроны. Однако там меньшая масса боеголовки, а также более примитивные изделия,

– подчеркнул он.

По словам Киричевского, у россиян были попытки атаковать наши РЛС, однако расчет РЛС просто расстреливал российские дроны из автоматов. Так и набежала тысяча сбитых российских беспилотников. Если бы у россиян была возможность содержать парк беспилотников самостоятельно, они бы не обращались к Ирану. К нашему счастью, у них возникли проблемы в их изготовлении.

"Хотя на беспилотниках, которые 17 октября атаковали Киев, россияне попытались установить свои системы навигации ГЛОНАСС. Ну что ж, успехов им в этом, учитывая, что значительная часть спутников этой системы должна упасть с орбиты до 2025 года", – подчеркнул эксперт Defence Express.

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