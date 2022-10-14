Устаревшего вооружения в 3 раза больше, – военный эксперт о количестве российских ракет

В России гораздо больше устаревших ракет, чем новых высокоточных. Высокоточные ракеты тяжело сбивать, но устаревшее вооружение из-за своей неточности может попадать не в цели, а в гражданские объекты.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ранее Резников показал, какие высокоточные ракеты чаще всего прилетали по Украине.

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Опасность неточных ракет

Романенко отметил, что неточные ракеты России опасны тем, что они могут попадать по гражданским объектам. Однако они не так сложны для ПВО. Сложнее те гиперзвуковые ракеты, в частности "Кинжалы", которые выпускаются из самолетов, а следовательно, к скорости полета ракеты прибавляется еще и скорость полета самолета, поэтому она почти вертикально бьет по объекту.

Кроме того, трудные цели те, которые имеют малую поверхность отражения для наших локаторов. Их тяжело выявить и затем тяжело сопровождать. К этим целям относятся и БпЛА, у которых меньше такого рода поверхность,

– заметил военный эксперт.

Генерал-лейтенант добавил, что устаревшего вооружения в России раза в 3 больше, чем высокоточного. Однако по ним более эффективно работают средства ПВО. Показатели уничтожения – 50% – 60%. Это очень много, потому что предыдущие показатели были 30% – 35%. И все же нам нужны новые средства, мы работаем по этому поводу с союзниками, и у нас есть перспектива.

Романенко о количестве российских ракет: смотрите видео

В России ограничено количество высокоточных ракет

Он продолжил, что высокоточные ракеты ценны для России, потому что они у нее в ограниченном количестве. Именно такие ракеты были использованы 10 октября. Они целились по военным и энергетическим объектам Украины.

"Повреждения получили примерно 30% энергетических мощностей нашей страны. Это очень много", – подчеркнул Романенко.

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