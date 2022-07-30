российское посольство публично поддерживает "унизительную казнь" для бойцов полка Прокопенко

В россии пробили очередное дно своей безнравственностью. В этот раз посольство государства-агрессора публично заявило о необходимости жестокой казни героических защитников Мариуполя.

российские палачи и насильники назвали героев "ложными солдатами"

Дипломатическое учреждение нагло заявило, что бойцы полка Дениса Прокопенко "заслуживают смерти". Такое заявление опубликовали в твиттере российского посольства в Украине, пишет 24 канал.

Актуально Убийство украинских пленных в Еленовке: все, что известно о преступлении и реакции мира

Дипучреждение назвало военных, которые своим мужеством поразили весь мир, ведь многие недели противостояли "второй армии мира" "ненастоящими солдатами". Возможно, в понимании государства-агрессора бойцы, которые до последнего обороняют свою Родину и параллельно помогают выжить гражданским, и действительно "ложные воины". Ведь "настоящими" для кремля являются насильники и убийцы, а также издевающиеся над гражданским населением и убивающие ради развлечения.

Посольство заявило, что защитников Мариуполя нужно повесить, а не расстрелять, потому что "они заслуживают унизительной смерти". Впечатляет, что такие заявления распространяет не оборонное ведомство, а дипломатическое учреждение.

Свое отвратительное заявление посольство решило "украсить" российской пропагандой и похвасталось роликом с актерами, рассказывающими о преступлениях защитников Мариуполя.



Текст возмутительного заявления российского посольства / Скриншот 24 канала

Боррель потрясен зверством россиян в Еленовке

Призвать к повешению могут только дикари или террористы, – Ермак

На циничное заявление посольства отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он в очередной раз призвал признать россию государством, спонсирующим терроризм.

Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешенье просто так – могут только дикари и террористы.

– подчеркнул чиновник.

Что этому предшествовало

29 июля российское минобороны заявило о гибели 40 украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Там находились защитники Мариуполя с "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.

россияне нагло соврали, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию отрицали в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.

В действительности враг обстрелял пленных прицельным огнем артиллерии. Среди вероятных причин такого зверства есть желание скрыть следы издевательств над военнопленными.

Смотрите больше – россияне совершили теракт в Еленовке: видео