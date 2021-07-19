Российское судно направили в немецкие воды, чтобы достраивать "Северный поток-2"

Российское судно "Академик Черский" отправилось в воды Германии. Ранее оно строило российский газопровод "Северный поток-2" на территории Дании.

Судно собирается укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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Судно покинуло воды Дании

В пресс-службе Nord Stream 2 AG утверждают, что работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями.

По информации глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, "Академик Черский" оставил воды Дании ночью 19 июля. Он начинал там работы еще в апреле.

К слову, трубоукладчик "Фортуна" до сих пор остается в датских водах.

Последние новости о "Северный поток-2"

Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Это важно, поскольку ограничения блокировали строительство.

Президент США Джо Байден сказал, что санкции контрпродуктивны, ведь газопровод построен уже на 95%. Вместо этого они якобы разрушают отношения с Европой.

Однако Штаты таки составили новый список санкций и внесли туда российские суда и компании, связанные с проектом.

После этого США и Германия начали говорить о возможных компенсациях Киеву за потерянный транзит.

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила: даже если газопровод запустят, Украина останется транзитером газа.