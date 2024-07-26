Судно России зашло в территориальные воды Финляндии

Страна-агрессор нарушила морскую границу с Финляндией. Ее судно оказалось в территориальных водах соседней страны.

Отмечается, что российский корабль пересек границу в восточной части Финского залива. Вероятное нарушение произошло днем 26 июля.

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Россия нарушает границы

Пограничная служба начала расследование этого инцидента. В заявлении минобороны Финляндии говорится, что Москва неоднократно нарушала территориальные границы. В частности, подтвержденным является факт захода четырех российских государственных самолетов в воздушное пространство Финляндии у побережья Ловииси и Порвоо 10 июля.

Кремль не впервые прибегает к подобным провокациям. Например, воздушные объекты со стороны российской границы – это то, что регулярно замечают финские пограничники

Напомним, что 21 мая Москва решила самовольно изменить границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. В опубликованном указе минобороны России говорилось о намерении определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, как свои внутренние морские воды.