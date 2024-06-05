На востоке провинция Финляндии – Северная Карелия – граничит с Россией. Тамошние пограничники со стороны страны – агрессорки фиксируют воздушные объекты. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего Пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.

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Какова ситуация на финско-российской границе

Муртонен отметил, что воздушные объекты постоянно появляются на границе с Россией. В то же время он решил не уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Пограничник заявил, что угроза гибридного влияния страны – агрессорки остается реальной. Кроме того, по его словам, в России много людей, которые хотели бы попасть в Финляндию.

Напомним, что с осени прошлого года Финляндия полностью закрыла свою границу с Россией из-за нашествия нелегальных мигрантов. Москва искусственно пыталась создать миграционный кризис в стране – соседке.

Отметим, что с 4 апреля Финляндия является официальным членом Альянса.

Кремль создает провокации против соседей

Москва продолжает испытывать терпение Запада. 21 мая на сайте российского правительства появился так называемый приказ о "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

В нем министерство обороны России объявило о намерении определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, как свои внутренние морские воды. Кроме того, предлагались изменения в координаты у островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва. Впоследствии документ исчез с сайта.

23 мая Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.

В ЕС и НАТО призвали Россию прокомментировать свое поведение. Так, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил недовольство из-за односторонних действий России на эстонско-российской границе. Он призвал агрессоров вернуть буи, которые демаркируют границу на реке Нарва.