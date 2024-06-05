На сході провінція Фінляндії – Північна Карелія – межує із Росією. Тамтешні прикордонники з боку країни – агресорки фіксують повітряні об'єкти. Про це журналістам розповів заступник командувача Прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

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Яка ситуація на фінсько-російському кордоні

Муртонен зазначив, що повітряні об'єкти постійно з'являються на кордоні з Росією. Водночас він вирішив не уточняти, про які саме об'єкти йдеться.

Прикордонник заявив, що загроза гібридного впливу країни – агресорки залишається реальною. Крім того, за його словами, у Росії багато людей, які б хотіли потрапити до Фінляндії.

Нагадаємо, що з осені минулого року Фінляндія повністю закрила свій кордон з Росією через навалу нелегальних мігрантів. Москва штучно намагалася створити міграційну кризу у країні – сусідці.

Зазначимо, що з 4 квітня Фінляндія є офіційним членом Альянсу.

Кремль створює провокації проти сусідів

Москва продовжує випробовувати терпіння Заходу. 21 травня на сайті російського уряду з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

У ньому міністерство оборони Росії оголосило про намір визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води. Крім того, пропонувалися зміни до координат біля островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва. Згодом документ зник із сайту.

23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

В ЄС і НАТО закликали Росію прокоментувати свою поведінку. Так, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив невдоволення через односторонні дії Росії на естонсько-російському кордоні. Він закликав агресорів повернути буї, які демаркують кордон на річці Нарва.