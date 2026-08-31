Поврежденный в море российский сухогруз вынесло на берег Турции

В Черном море очередной грузовой корабль под флагом страны-агрессора получил серьезные повреждения в ходе атаки. Оставленное экипажем судно долго дрейфовало в открытом море, пока окончательно не село на мель у чужих берегов.

Как сообщает агентство DHA, 30 августа к берегам Турции вынесло поврежденный российский сухогруз "ОМСКИЙ-107". Судно длиной 108 метров следовало из Новороссийска и село на мель у пляжа Алачали в районе Шиле недалеко от Стамбула. Очевидцы сообщили об этом береговой охране, специалисты которой обнаружили полностью обгоревший капитанский мостик судна.

Покинутый экипажем дрейфующий сухогруз

После аварии экипаж судна "ОМСКИЙ-107" покинул его на спасательных шлюпках. Судно долгое время самостоятельно дрейфовало по акватории, пока его не вынесло на мелководье. В настоящее время турецкие службы окружили район происшествия и начали расследование.

Поврежденное российское судно выбросило к побережью Турции: смотрите фото с сайта DHA

Стоит добавить, что 17 августа в Черном море под удар также попал нефтяной танкер Skiros под флагом Греции, который принимал груз на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Турция вызвала посла Украины из-за ударов по своим судам у Туапсе.

Ранее украинские военные поразили вражеский сухогруз во временно оккупированном порту Мариуполя. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, судно систематически использовалось для вывоза ресурсов, похищенных на оккупированных территориях Украины.

А 12 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российской военно-морской базе в Новороссийске. В результате атаки были поражены объекты противовоздушной обороны и портовая инфраструктура.