Российское судно с краденым украинским зерном вышло из порта Турции: реакция МИД
Турция отпустила российское судно, которым оккупанты вывезли из временно оккупированного Бердянска краденое украинское зерно. В МИД Украины выразили разочарование из-за действий турецкой стороны.
Министерство иностранных дел призывает Турцию расследовать эту ситуацию и предоставить ответ на запросы Украины. МИД выразило разочарование в этом случае.
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Турция проигнорировала обращение Украины
В МИД подчеркнули, что украинская сторона обращалась к Турции с просьбой арестовать российское судно "Жибек Жолы" и груз. Однако этот запрос турецкая сторона проигнорировала и вечером 6 июля судно с ворованным украинским зерном покинуло порт Карасу.
Теперь Украина просит провести расследование этой ситуации, ответить нашему государству на все запросы и сделать все, чтобы избежать повторения подобных случаев.
Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем,
– подчеркнули в МИД.
Кроме того, из-за этой ситуации МИД вызвало посла Турции.
Похищение зерна россией из Бердянска
30 июня российские оккупанты отправили судно "Жибек Жолы" из порта временно оккупированного Бердянска. Захватчики похитили 7 тонн украинского зерна и заявили, что везут его в "дружественные страны".
На следующий день посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что российский корабль с ворованным зерном прибыл в турецкий порт Карасу.
Корабль, которым транспортировали краденое зерно, построен по заказу россии казахской компанией. В национальной компании по перевозкам "Қазақстан темір жолы" соврали, что якобы перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.
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