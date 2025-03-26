Российское грузовое судно загорелось у берегов Южной Кореи

Российское грузовое судно вспыхнуло у берегов Южной Кореи. По словам моряков, у него отказал двигатель.

Шестеро российских моряков пострадали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KBS.

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Что известно о крушении российского судна в Южной Корее

Судно под российским флагом вспыхнуло у берегов южнокорейского Пусана. Оно перевозило замороженные и охлажденные грузы.

Около 7 утра по местному времени возгорание заметила береговая охрана и направила на место спасательную бригаду – семь судов, в частности, патрульные корабли и прибрежные спасательные катера.

Всего на судне находились 23 российских моряка, шестеро из которых пострадали.

Двух в тяжелом состоянии эвакуировали спасательным вертолетом, у них сильные ожоги. Еще четырех с легкими травмами доставили на сушу на катере.

Эвакуация российских моряков с судна: смотрите видео

Пожар уже ликвидировали, его тушили 40 минут. Судно отбуксировали в ближайший порт в Пусане на ремонт.