Шестеро російських моряків постраждали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на KBS.

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Що відомо про аварію російського судна у Південній Кореї

Судно під російським прапором спалахнуло біля берегів південнокорейського Пусана. Воно перевозило заморожені та охолоджені вантажі.

Близько 7 ранку за місцевим часом загоряння помітила берегова охорона та направила на місце рятувальну бригаду – сім суден, зокрема, патрульні кораблі та прибережні рятувальні катери.

Загалом на судні перебували 23 російські моряки, шестеро із яких постраждали.

Двох у тяжкому стані евакуювали рятувальним вертольотом, у них сильні опіки. Ще чотирьох із легкими травмами доставили на сушу на катері.

Евакуація російських моряків із судна: дивіться відео

Пожежу уже ліквідували, її гасили 40 хвилин. Судно відбуксували до найближчого порту в Пусані на ремонт.