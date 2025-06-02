"У Путина до сих пор много денег": как Кремль влияет на западную политику
- Владимир Путин влияет на политику нескольких стран через финансовые ресурсы, в частности "покупая" власть в этих странах.
Ольга Романова отмечает, что в этом ему "помогает" Европа, несмотря на политические заявления в поддержку Украины.
Российский диктатор Владимир Путин уже давно "купил" власть в нескольких странах, которые стоят на пути к евроинтеграции. Однако "помогают" ему в этом страны ЕС.
Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что говорится о деликатной политике европейских стран. Это только побуждает Путина продолжать войну.
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Как ЕС "помогает" Путину
По мнению главы благотворительного фонда, Путин уже "победил" Грузию с помощью пророссийской силы "Грузинская мечта". В стране приняли закон об "иностранных агентах", что, кстати, противоречит евроинтеграции.
У Путина очень много денег. Он может покупать президентов. Он купил Фицо, пытался купить Румынию. Он купил Грузию,
– подчеркнула она.
Романова отметила, что российский диктатор берет деньги из Китая, Индии и даже самой Европы, которая продолжает покупать российский газ. По ее словам, Путин видит двойные стандарты Европы: с одной стороны, заявления Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца в поддержку Украины, с другой – европейская "бухгалтерия", где четко видно покупку российской продукции.
Напомним, что ЕС планирует прекратить импорт российского газа до 2027 года. По состоянию на сейчас, Европа получает 19% от общего количества газа именно из России.