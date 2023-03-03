Сбросил на телебашню в Харькове 8 бомб: российского летчика осудили на 12 лет
Источник:СБУ
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского военного, участвовавшего в обстрелах украинских городов. Следовательно, недавно судили российского летчика, бомбившего Харьковскую телебашню.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что бомбы на телебашню в Харькове сбрасывал заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил России.
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Что известно о деле
По результатам следствия, 6 марта 2022 года захватчик на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и бомбардировал радиотелевизионную станцию в Харькове.
Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил 8 авиационных бомб ФАБ-500. Общий вес взрывчатки составлял 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.
Российский летчик бомбит телебашню в Харькове: смотрите видео
К слову, самого лётчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.
Следовательно, на основании собранных доказательств суд признал его виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Оккупанту назначили наказание в виде 12 лет заключения.
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