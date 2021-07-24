В Российской Бурятии нашли возможные обломки самолета, пропавшего год назад
24 июля 2021 , 20:28Читати новину українською
Источник:Интерфакс – Украина
На перевале "Байконур" в российской Бурятии нашли обломки самолета. Вероятно, это Ан-2, который исчез еще год назад.
Обломки обнаружили у озера Билюты. Также там были, вероятно, остатки пропавших людей. Об этом сообщили в администрации Тункинского района.
Кстати Рейс из Грузии в Украину задержали на целую ночь: люди устроили бунт
Обломки лежат на склоне горы на высоте около 400 метров.
Что известно об исчезновении самолета
Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из поселка Кирен Тункинского района 19 июля 2020 года. Однако уже через несколько минут после вылета связь с экипажем прервалась.
На борту были 2 члена экипажа и 4 командира воздушных судов авиакомпании.
Трагедии и инциденты с самолетами: последние новости
- В России Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", выполнял рейс из Кедровска в Томск. Во время полета самолет внезапно исчез с радаров. На борту были дети. К счастью, самолет нашли. Когда он совершил жесткую посадку, люди сумели выбраться, поэтому все выжили.
- В Бухаресте 15 июля совершил аварийную посадку вертолет вооруженных сил США Black Hawk. Инцидент произошел прямо в центре столицы Румынии.
- Вблизи поселка Палана на Камчатке, обнаружили обломки самолета. Вероятно они могут принадлежать Ан-26, который исчез утром 6 июля.