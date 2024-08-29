"Вот это в***ло!": произошел новый мощный взрыв на нефтебазе "Атлас"

На нефтебазе "Атлас", которую атаковали ГУР и ССО ночью 28 августа, произошел новый взрыв. Зарево было видно на десятки километров – об этом пишут сами россияне, передает 24 Канал.

Вечером 28 августа, то есть почти через сутки после поражения, было видно, что шлейф дыма от пожара растянулся по меньшей мере на 30 километров. Спутниковые снимки свидетельствовали, что горело два резервуара с топливом, еще некоторые имели следы повреждений. Всего на нефтебазе по меньшей мере 30 цистерн.

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Что известно о новом взрыве на нефтебазе в Ростовской области

Причина нового взрыва – якобы разгерметизация резервуара. Пламя очень мощное.

Новые взрывы на нефтебазе "Атлас": смотрите видео

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко выложил фото от "Мариуполь.Сопротивление", сопроводив его ядовитым комментарием "Атлас-уик-энд не был настолько зажигательным".

Продолжает гореть нефтебаза "Атлас" / Фото "Мариуполь.Сопротивление"

Как и всегда, россияне выкладывают видео с последствиями прилетов. И часто рядом с ними дети, даже совсем маленькие. На одном из роликов слышно, как мужчина говорит "Там просто..." и замолкает. Его старший сын говорит: "Посмотри вверх, там грибки". И тут же слышен голос маленького ребенка: "Посмотри вверх, там огонь!"

Россиянин с детьми созерцает пожар: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)

Другие сняли пожар с дороги.

Люди едут мимо огня с нефтебазы: смотрите видео

И еще один ролик, где понятен весь масштаб пожара:

В местных пабликах обсуждают пожары на нефтебазе в духе "когда это все закончится", "нам страшно ложиться спать", "почему в XXI веке нельзя без войны". Другие резонно замечают: закончится тогда, когда закончится война.