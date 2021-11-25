В российском МИД нагло врут о "наступлении Украины на Донбассе"
Источник:24 канал
В министерстве иностранных дел России считают, что якобы Вооруженные силы Украины наступают на "отдельные районы" Донбасса. Поэтому ситуация в зоне конфликта "нагнетается".
Об этом на брифинге сообщила представительница ведомства Мария Захарова, пишет российское СМИ. В частности она отметила, что якобы в этом виновата украинская власть.
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Спикер российского МИДа уточнила, что Вооруженные Силы Украины якобы должны наступать в районе Гранитного и Старомарьевки. В то же время добавила, что об этом якобы свидетельствуют данные отчета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Нагнетается ситуация в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенного Минскими соглашениями оружия, которое доставляют в Украину страны НАТО", – сказала представительница МИД России.Обратите внимание! По информации миссии Украины при ОБСЕ, командование вооруженных сил России в течение 9 октября – 11 ноября активно повышало боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
По словам Захаровой, так Украина якобы хочет отвлечь внимание от других проблем. Именно поэтому, добавила глава, Россия "беспокоится" об этом.
Война на Донбассе: последние новости
- Миссия ОБСЕ зафиксировала 748 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки, 23 ноября. Пророссийские боевики также не пропустили 2 патруля мониторинговой миссии.
- На следующий день, 24 ноября, российские наемники обстреляли позиции пограничников вблизи контрольного пункта въезда – выезда "Марьинка" на линии разграничения. Огонь боевики открывали из минометов.
- По последним данным ОБСЕ, количество обстрелов на Донбассе сейчас больше, чем до начала действия перемирия.
- В то же время сенаторы США заявили, что хотят увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Эти деньги для Вооруженных сил Украины будут пытаться внести в бюджет США на 2022 год.
- Кроме того, США и Польша продолжат консультации касаемо военной активности России возле границ Украины.