Вынужденная мера, – в российском МИД цинично "оправдались" за паспортизацию Донбасса

В России сделали циничную попытку объяснить паспортизацию, которую страна-агрессор проводит на оккупированном Донбассе. Там заявили, что это якобы из-за того, что Украина якобы не выполняет минских договоренностей.

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью, которое Владимир Зеленский дал 24 июня. Она заявила, что вроде бы не понимает претензий украинского лидера.

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Паспортизацию оккупированных территорий Захарова назвала якобы "вынужденной гуманитарной мерой".

Что Зеленский сказал в интервью

По словам Зеленского, Минские соглашения – "еле живые". В то же время украинский лидер отметил, что "Минск родился еле живым".

Одним из самых ярких примеров этого является паспортизация, которую Россия проводит на оккупированных территориях.

Паспортизация Донбасса: последние новости

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускоряет принудительную паспортизацию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Людей шантажируют потерей работы.

В целом российский паспорт получили уже почти 600 тысяч украинцев. Львиная доля среди них – чиновники органов местной власти, учителя, врачи.