Россияне разлили нефть в Черное море на курортном побережье: видео

В Черном море произошла очередная авария с нефтью. На этот раз россияне разлили ее на диком пляже в городе Туапсе.

Это произошло 24 мая. Выброс нефтепродуктов зафиксировали на расстоянии 790 метров от берега.

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Последствия аварии ликвидируют

Когда загрязнение добралось до дикого пляжа, это заметили местные жители и забили тревогу. В городе ввели режим повышенной готовности.

Россияне пытаются ликвидировать последствия, работы продолжаются до сих пор. На месте работают 60 спасателей. Они уже, в частности, взяли пробы воды, чтобы провести анализ.

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В оперативном штабе уточнили, что обнаружили несколько нефтяных пятен, их обрабатывают абсорбентом. Служба по надзору в сфере природопользования проверяет почву и воду.

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Авария в российской республике Коми

Разливы нефти в России в последнее время фиксируют все чаще. Один из последних таких инцидентов произошел 16 мая на нефтесборном коллекторе в республике Коми.

Большинство вещества осело в почве. Чтобы облегчить ликвидацию аварии, местные спасатели распыляли вдоль водоема специальные сорбенты.