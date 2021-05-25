Це сталося 24 травня. Викид нафтопродуктів зафіксували на відстань 790 метрів від берега.

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Наслідки аварії ліквідовують

Коли забруднення дісталося дикого пляжу, це помітили місцеві мешканці й почали бити на сполох. У місті ввели режим підвищеної готовності.

Росіяни намагаються ліквідувати наслідки, роботи тривають досі. На місці працюють 60 рятувальників. Вони вже, зокрема, взяли проби води, аби провести аналіз.

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В оперативному штабі уточнили, що виявили кілька нафтових плям, їх обробляють абсорбентом. Служба нагляду у сфері природокористування перевіряє ґрунт та воду.

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Аварія у російській республіці Комі

Розлив нафти у Росії останнім часом фіксують все частіше. Один з останніх таких інцидентів трапився 16 травня на нафтозбірному колекторі у республіці Комі.

Більшість речовини осіло у ґрунті. Аби полегшити ліквідацію аварії, місцеві рятувальники розпорошували вздовж водойми спеціальні сорбенти.