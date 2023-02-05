Блогеру из России, публикующему фото могил вагнеровцев, предлагали место на кладбище "со скидкой"

Российский блоггер Виталий Вотановский следит за могилами "вагнеровцев" и публикует их фото. Поэтому ему предложили приобрести место на кладбище "со скидкой".

Блогер заявил, что не собирается умирать, но его все же начали уговаривать. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Российскому блогеру предлагали место на кладбище "со скидкой"

Блогер Виталий Вотановский следит за расширением краснодарского кладбища и свежими могилами наемников ЧВК "Вагнера".

После публикации кадров и аналитики из погибших россиянину позвонили от имени сотрудников ритуальной службы. Ему предложили "со скидкой" купить участок на кладбище для использования в ближайшие два года. К тому же, в подарок ему пообещали обработать фото на памятник.

Однако блогер ответил, что не собирается умирать, но из ритуальной службы его стали уговаривать.

В Украине уничтожено более 70% "вагнеровцев"

Недавно заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 77 процентов ЧВК "Вагнера". И возобновить преступную компанию невозможно.

По его словам, уничтоженность настолько глубока, что "вагнеровцы" не могут ее восстановить. У них дефицит штатных мест 77%. Это приблизительные потери – 30 тысяч человек.

К тому же "вагнеровцы" не могут завербовать новых преступников, поскольку они выбирают лучше отсидеть 5 лет в теплой тюрьме, чем умереть за 5 дней в холодном окопе или от мороза.