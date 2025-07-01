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24 Канал Новости мира Взрывы от Тамбова до Сочи, задержка авиарейсов: все о массированной атаке БПЛА по России 25 июля
25 июля, 09:35
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Взрывы от Тамбова до Сочи, задержка авиарейсов: все о массированной атаке БПЛА по России 25 июля

Владислав Кравцов

В России ночь и утро 25 июля были абсолютно неспокойными. Оккупанты жаловались на массированную атаку неизвестными дронами, взрывы, а также "плохую работу ПВО".

Громко этой ночью было от Тамбова до Сочи. Подробнее о том, куда летели неизвестные БПЛА в России, что они атаковали и какие последствия – читайте в хронологии 24 Канала.

К теме Неизвестные дроны парализовали работу сразу 8 аэропортов в России: введен план "Ковер"

Что известно о громкой ночи и утре в России 25 июля?

09:37, 25 июля

В ЦПД рассказали, какие важные военные объекты атаковали беспилотники

Андрей Коваленко отметил, что дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России:

  • Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае – производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры.

Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО, 
– пояснил глава Центра противодействия дезинформации.

  • Котовский пороховой завод в Тамбовской области – одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК России. Этот завод специализируется на производстве широкого спектра порохов – для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем.

"Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч"" – отметил Коваленко.

09:31, 25 июля

В России задерживаются поезда из-за "обломков БпЛА"

12 поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили в РЖД.

На станции Песчанокопская в Ростовской области обломками дрона повреждена контактная сеть, пострадавших нет, задерживаются 10 поездов.

07:20, 25 июля

В Минобороны России отчитались о работе ПВО

Министерство обороны России пишет, что российская ПВО якобы уничтожила 105 беспилотников за ночь:

  • 26 – над территорией Белгородской области.
  • 25 – над территорией Брянской области.
  • 23 – над территорией Ростовской области.
  • 9 – над акваторией Азовского моря.
  • 8 – над территорией Краснодарского края.
  • 5 – над территорией Ставропольского края.
  • 3 – над территорией Курской области.
  • 3 – над территорией Тамбовской области.
  • 2 – над территорией Воронежской области.
  • 1 – над территорией Орловской области.
06:29, 25 июля

Неизвестные дроны парализовали работу сразу 8 аэропортов в России

По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.

Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план "Ковер". Некоторые спят прямо на креслах, ожидая свой рейс.

05:42, 25 июля

Об атаке БПЛА заявляют и жители Тамбова

В Котовске, что под Тамбовом, возник пожар на территории порохового завода или возле предприятия под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БПЛА.

Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы.

Сейчас информации мало. Только есть несколько видео и фото, которые опубликовали российские и украинские телеграм-каналы. На одном из них мужчина говорит: "Пороховой завод засадили. Мы сматываемся отсюда".

Смотрите видео последствий прилета по пороховому заводу под Тамбовом

04:40, 25 июля

Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?

Местные СМИ сообщают, что здесь также раздавалась серия взрывов и якобы работала вражеская ПВО по беспилотникам.

Традиционно вражеские ресурсы заявляют, что пострадавших нет. Однако все же обнародовали информацию о повреждениях.

В частности, в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника якобы выбили окна в двух домах. А в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов якобы повреждены два окна. Пожаров в результате прилетов нет. На местах сейчас работают экстренные службы.

Громкий взрыв в Славянске-на-Кубани: смотрите видео

Заметим, что в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ. В прошлом году его дроны активно атаковали. В результате он даже приостанавливал работу.

04:38, 25 июля

Под ударом мог оказаться "Невинномысский Азот"

После 1 ночи губернатор региона объявил "беспилотную опасность" на территории Ставропольского края.

По данным телеграм-каналов, взрывы в Невинномысске прозвучали примерно в 2:30 ночи. Местные жители слышали 4 громких взрыва и видели, как загорелись поля за городом. Впоследствии мэр заявил о по меньшей мере 20 прилетах.

Сирена и большой пожар в Невинномысске: смотрите видео

Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет. Зато есть информация, что по состоянию на 4:23 атака продолжалась.

Яркий прилет по "Невинномысскому Азоту": смотрите видео

01:20, 25 июля

В ЦПД отреагировали на нытье россиян по поводу ПВО

На нытье россиян уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Россияне на Ростовщине спрашивают "Где наше пво?". В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное – под Москвой,
– отметил Андрей Коваленко.

01:19, 25 июля

Россияне слышали взрывы в Таганроге, Новочеркасске и ряде других городов

После полуночи российские телеграм-каналы написали, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов. Также пропагандисты пожаловались на дроны.

Пролет дронов в Таганроге: смотрите видео

В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук беспилотников, что пролетали.

Россияне спрашивают, а где же "Пе-Ве-О": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Ростовские телеграм-каналы писали, что в промежутке между 23:00 и 00:30 якобы "пролетели 20 дронов" в сторону Ростова и Новочеркасска. В то же время отметили, что только "несколько сбили" и пожаловались, мол, "летели очень низко".