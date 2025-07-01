Взрывы от Тамбова до Сочи, задержка авиарейсов: все о массированной атаке БПЛА по России 25 июля

В России ночь и утро 25 июля были абсолютно неспокойными. Оккупанты жаловались на массированную атаку неизвестными дронами, взрывы, а также "плохую работу ПВО".

Громко этой ночью было от Тамбова до Сочи. Подробнее о том, куда летели неизвестные БПЛА в России, что они атаковали и какие последствия – читайте в хронологии 24 Канала.

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Что известно о громкой ночи и утре в России 25 июля?