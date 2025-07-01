Взрывы от Тамбова до Сочи, задержка авиарейсов: все о массированной атаке БПЛА по России 25 июля
В России ночь и утро 25 июля были абсолютно неспокойными. Оккупанты жаловались на массированную атаку неизвестными дронами, взрывы, а также "плохую работу ПВО".
Громко этой ночью было от Тамбова до Сочи. Подробнее о том, куда летели неизвестные БПЛА в России, что они атаковали и какие последствия – читайте в хронологии 24 Канала.
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Что известно о громкой ночи и утре в России 25 июля?
Андрей Коваленко отметил, что дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России: Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае – производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО, Котовский пороховой завод в Тамбовской области – одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК России. Этот завод специализируется на производстве широкого спектра порохов – для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. "Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч"" – отметил Коваленко. 12 поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили в РЖД. На станции Песчанокопская в Ростовской области обломками дрона повреждена контактная сеть, пострадавших нет, задерживаются 10 поездов. Министерство обороны России пишет, что российская ПВО якобы уничтожила 105 беспилотников за ночь: По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов. Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов. Пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план "Ковер". Некоторые спят прямо на креслах, ожидая свой рейс. В Котовске, что под Тамбовом, возник пожар на территории порохового завода или возле предприятия под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БПЛА. Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы. Сейчас информации мало. Только есть несколько видео и фото, которые опубликовали российские и украинские телеграм-каналы. На одном из них мужчина говорит: "Пороховой завод засадили. Мы сматываемся отсюда". Смотрите видео последствий прилета по пороховому заводу под Тамбовом Местные СМИ сообщают, что здесь также раздавалась серия взрывов и якобы работала вражеская ПВО по беспилотникам. Традиционно вражеские ресурсы заявляют, что пострадавших нет. Однако все же обнародовали информацию о повреждениях. В частности, в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника якобы выбили окна в двух домах. А в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов якобы повреждены два окна. Пожаров в результате прилетов нет. На местах сейчас работают экстренные службы. Громкий взрыв в Славянске-на-Кубани: смотрите видео Заметим, что в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ. В прошлом году его дроны активно атаковали. В результате он даже приостанавливал работу. После 1 ночи губернатор региона объявил "беспилотную опасность" на территории Ставропольского края. По данным телеграм-каналов, взрывы в Невинномысске прозвучали примерно в 2:30 ночи. Местные жители слышали 4 громких взрыва и видели, как загорелись поля за городом. Впоследствии мэр заявил о по меньшей мере 20 прилетах. Сирена и большой пожар в Невинномысске: смотрите видео Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет. Зато есть информация, что по состоянию на 4:23 атака продолжалась. Яркий прилет по "Невинномысскому Азоту": смотрите видео На нытье россиян уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации. Россияне на Ростовщине спрашивают "Где наше пво?". В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное – под Москвой, После полуночи российские телеграм-каналы написали, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов. Также пропагандисты пожаловались на дроны. Пролет дронов в Таганроге: смотрите видео В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук беспилотников, что пролетали. Россияне спрашивают, а где же "Пе-Ве-О": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+) Ростовские телеграм-каналы писали, что в промежутке между 23:00 и 00:30 якобы "пролетели 20 дронов" в сторону Ростова и Новочеркасска. В то же время отметили, что только "несколько сбили" и пожаловались, мол, "летели очень низко".
В ЦПД рассказали, какие важные военные объекты атаковали беспилотники
– пояснил глава Центра противодействия дезинформации.
В России задерживаются поезда из-за "обломков БпЛА"
В Минобороны России отчитались о работе ПВО
Неизвестные дроны парализовали работу сразу 8 аэропортов в России
Об атаке БПЛА заявляют и жители Тамбова
Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?
Под ударом мог оказаться "Невинномысский Азот"
В ЦПД отреагировали на нытье россиян по поводу ПВО
– отметил Андрей Коваленко.
Россияне слышали взрывы в Таганроге, Новочеркасске и ряде других городов
Андрей Коваленко отметил, что дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России:
Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае – производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры.
Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО,
Котовский пороховой завод в Тамбовской области – одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК России. Этот завод специализируется на производстве широкого спектра порохов – для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем.
"Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч"" – отметил Коваленко.
12 поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили в РЖД.
На станции Песчанокопская в Ростовской области обломками дрона повреждена контактная сеть, пострадавших нет, задерживаются 10 поездов.
Министерство обороны России пишет, что российская ПВО якобы уничтожила 105 беспилотников за ночь:
По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.
Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.
Пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план "Ковер". Некоторые спят прямо на креслах, ожидая свой рейс.
В Котовске, что под Тамбовом, возник пожар на территории порохового завода или возле предприятия под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БПЛА.
Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы.
Сейчас информации мало. Только есть несколько видео и фото, которые опубликовали российские и украинские телеграм-каналы. На одном из них мужчина говорит: "Пороховой завод засадили. Мы сматываемся отсюда".
Смотрите видео последствий прилета по пороховому заводу под Тамбовом
Местные СМИ сообщают, что здесь также раздавалась серия взрывов и якобы работала вражеская ПВО по беспилотникам.
Традиционно вражеские ресурсы заявляют, что пострадавших нет. Однако все же обнародовали информацию о повреждениях.
В частности, в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника якобы выбили окна в двух домах. А в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов якобы повреждены два окна. Пожаров в результате прилетов нет. На местах сейчас работают экстренные службы.
Громкий взрыв в Славянске-на-Кубани: смотрите видео
Заметим, что в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ. В прошлом году его дроны активно атаковали. В результате он даже приостанавливал работу.
После 1 ночи губернатор региона объявил "беспилотную опасность" на территории Ставропольского края.
По данным телеграм-каналов, взрывы в Невинномысске прозвучали примерно в 2:30 ночи. Местные жители слышали 4 громких взрыва и видели, как загорелись поля за городом. Впоследствии мэр заявил о по меньшей мере 20 прилетах.
Сирена и большой пожар в Невинномысске: смотрите видео
Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет. Зато есть информация, что по состоянию на 4:23 атака продолжалась.
Яркий прилет по "Невинномысскому Азоту": смотрите видео
На нытье россиян уже отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации.
Россияне на Ростовщине спрашивают "Где наше пво?". В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное – под Москвой,
После полуночи российские телеграм-каналы написали, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов. Также пропагандисты пожаловались на дроны.
Пролет дронов в Таганроге: смотрите видео
В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук беспилотников, что пролетали.
Россияне спрашивают, а где же "Пе-Ве-О": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)
Ростовские телеграм-каналы писали, что в промежутке между 23:00 и 00:30 якобы "пролетели 20 дронов" в сторону Ростова и Новочеркасска. В то же время отметили, что только "несколько сбили" и пожаловались, мол, "летели очень низко".