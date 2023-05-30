Путинская элита напряглась и поняла опасность, – оппозиционный политик об атаке на Москву

Россию 30 мая всколыхнула ужасающая новость, якобы на Московскую область была совершена атака неизвестными дронами. Сначала тамошние СМИ писали по 32 БпЛА, а минобороны несколько снизило ставки и указало на 8 беспилотников.

Теперь те, кто планировал воевать исключительно в Украине, поняли, что эта война неотвратимо обернется на территорию России и там все окажутся в опасности. Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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В Кремле не нашлось лучшего ответа на атаку дронами, чем традиционно пригрозить ядерным оружием, ведь они в этом инциденте увидели дело рук Украины. Закричали, будто это "Украина атаковала болота беспилотниками". Гудкову это напомнило старый российский анекдот: "В России ничего не поняли, но на всякий случай ядерным оружием пригрозили".

Россияне напуганы

В Офисе Президента Украины заявили, что наше государство мало интересуют проблемы внутри России, в частности, связанные с атаками беспилотников и тому подобное. Украина сфокусирована на освобождении своих территорий и никакого отношения к "хлопку" в России не имеет.

Оппозиционер убежден, что российская элита очень встревожилась из-за этого инцидента. Напомним, беспилотники летали над так называемыми элитными районами Подмосковья, где сосредоточены дачи и резиденции политических деятелей и кремлевского фюрера.

Это удар по путинскому самолюбию, удар по престижу власти, по обороноспособности страны, ведь все поняли, что единственное место где работает ПВО – это у Путинской дачи, повсюду дроны могут спокойно пролетать на территории России.

– добавил оппозиционный деятель.

Он считает, что об этом событии следует говорить как о политической акции, ведь погибших нет. Однако теперь каждый россиянин понимает, даже если он спрятался где-то в Москве, то в любой момент может пострадать от дрона, а может быть, и от чего-то другого.

Сразу было понятно, что если страна нападает на другую, то война непременно придет и на ее территорию. Гудков убежден, что сейчас особенно много так называемой российской элиты обеспокоено тем, что до поры до времени опасность их не касалась, а теперь стала совсем близкой.

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