Тепер, ті хто планував воювати винятково в Україні зрозуміли, що ця війна невідворотно обернеться на територію Росії і там всі опиняться в небезпеці. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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В Кремлі не знайшлося кращої відповіді на атаку дронами, аніж традиційно пригрозити ядерною зброєю, адже вони в цьому інциденті побачили справу рук України. Заволали, нібито це "Україна атакувала болота безпілотниками". Гудкову це нагадало старий російський анекдот: "В Росії нічого не зрозуміли, але про всяк ядерною зброєю пригрозили".

Зверніть увагу! В Офісі Президента України заявили, що нашу державу мало цікавлять проблеми всередині Росії, зокрема пов'язані з атаками безпілотників тощо. Україна сфокусована на звільненні своїх територій і ніякого стосунку до "бавовни" в Росії не має.

Росіяни нажахані

Опозиціонер переконаний, що російська еліта дуже стривожилася через цей інцидент. Нагадаємо, безпілотники літали над так званими елітними районами Підмосков'я, де зосереджені дачі та резиденції політичних діячів і навіть кремлівського фюрера.

Це удар по путінському самолюбству, удар по престижу влади, по обороноздатності країни, адже всі зрозуміли, що єдине місце де працює ППО – це біля Путінської дачі, всюди дрони можуть спокійно пролітати на території Росії,

– додав опозиційний діяч.

Він вважає, що про цю подію варто говорити як про політичну акцію, адже загиблих немає. Однак тепер кожен росіянин розуміє, навіть якщо він заховався десь в Москві, то в будь-який момент може постраждати від дрона, а, можливо, і від чогось іншого.

Одразу було зрозуміло, якщо країна нападає на іншу, то війна неодмінно прийде і на її територію. Гудков переконаний, що зараз особливо багато так званих російських еліт занепокоєні тим, що до певного часу небезпека їх не стосувалися, а тепер стала зовсім близькою.

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