Ночью в Курске прогремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку дронов

Ночь на 20 мая у россиян была громкой. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников.

Так, дроны атаковали Курскую область. Об этом со ссылкой на вражеские СМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Курске

Около 3 ночи оккупанты заявили о якобы "опасности БПЛА" в Курской области. Захватчики снова грезили о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О". В частности, заявили, что в Обоянском районе якобы "сбили" два дрона.

Впрочем, в сети обнародовали видео мощного взрыва в Курске.

В Курске прогремели взрывы: смотрите видео

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