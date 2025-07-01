В аэропортах России – коллапс: сотни пассажиров часами не выпускают из-за угрозы БПЛА
- В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах 5 июля отменили и задержали около 170 рейсов из-за угрозы неизвестных беспилотников.
- В Шереметьево и других аэропортах пассажиры часами не могут вылететь или выйти из самолетов, многие люди находятся на полу из-за отсутствия мест для сидения.
В российских аэропортах вечером 5 июля был настоящий коллапс. Сотни людей застряли на территориях аэропортов из-за угрозы неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о коллапсах в российских аэропортах
В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга вечером 5 июля отменили почти 100 авиарейсов. Трудности в работе аэропортах есть и в других городах страны-агрессора: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде.
В российских аэропортах хаос: смотрите видео
В самих аэропортах образовалась давка. Пассажиры, которые прибывают, смешиваются с теми, кто до сих пор не смог вылететь. Часть пассажиров часами не выпускают из самолетов после посадки.
Многие люди не могут вылететь по рейсам: смотрите видео
В сети также распространили кадры из Шереметьева. Там истощенные россияне сидят и лежат на полу не только по углам, но уже везде – яблоку там упасть просто негде. На данный момент задерживается около 170 рейсов, около 50 отменено.
В Шереметьево также коллапс из-за угрозы неизвестных дронов: смотрите видео
Кроме того, росСМИ пишут, что 17 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи.
В российском Шереметьеве многие люди просто ложатся на пол и не могут дождаться вылетов / Фото российских СМИ
Пропагандисты отмечают, что такая ситуация в российских аэропортах продолжается с самого утра, когда вводили ограничения из-за угрозы атаки неизвестных БПЛА.