В России заявляют об атаке почти 90 дронов на 5 областей и оккупированный Крым
В России и на временно оккупированном полуострове неспокойно. В частности, россияне в очередной раз заявляют о якобы массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.
Россияне заявляют об атаке около 90 БпЛА на регионы государства-агрессора и на Крым. В то же время там, как всегда, настаивают, на успешной работе ПВО, передает 24 Канал.
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Враг признал повреждения
В России заявляют, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией только Ростовской области.
Во вражеском оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что этой ночью была "пресечена попытка" осуществить атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России и оккупированного украинского Крыма:
- ️70 дронов – в Ростовской области,
- ️2 БпЛА – в Белгородской области,
- ️2 дрона – в Волгоградской области,
- ️6 беспилотников – в Воронежской области,
- ️6 БпЛА в Курской области,
- ️1 – над временно оккупированным Крымом.
В России даже признали часть повреждений. Там заявили, что в Воронежской области "незначительно поврежден резервуар нефтебазы", который не используется. В то же время стоит помнить, что россияне постоянно скрывают любые повреждения и преуменьшают их.
На аэродроме Морозовск раздавались взрывы
- В Ростовской области в ночь на 14 июня прозвучали мощные взрывы. Россияне заявили об атаке дронов, после которых вспыхнули пожары в городе, а также пропал свет. Об этом пишут российские телеграм-каналы. В то же время местные власти традиционно заявляют о якобы "успешном отражении атаки".
- Так, в Таганроге и Морозовске местные жители жаловались на сигналы воздушной тревоги и дроны, которые никто не сбивал. Известно, что взрывы раздавались вблизи российского аэродрома Морозовск. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России вместе с истребителями типа Су-34, Су-24 и Су-24М.
- В сети пишут, что после атаки в Морозовске также исчез свет и вспыхнул пожар, столб дыма от которого видно из разных уголков города.